لبنان

هجرة كبيرة

Lebanon 24
26-11-2020 | 04:37
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لوحظ لأول مرة في الأزمات التي مرّ بها لبنان هجرة فنّانين وأطباء بأعداد كبيرة واللافت أنّ البعض منهم يستعين بمقرّبين لهم للحصول على تأشيرات وكفالات مالية نظراً إلى الوضع المصرفي المتردّي في لبنان.
المصدر: النهار
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