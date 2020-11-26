لبنان

سؤال عن الجهة المنظمة؟

Lebanon 24
26-11-2020 | 04:38
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اهتمت اوساط الامم المتحدة في لبنان بمعرفة هوية الجهات التي دعت الى وقفة اعتصام امام مقر ممثل الامين العام في اليرزة للمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية وخصوصا الصادرة عن مجلس الامن
المصدر: النهار
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