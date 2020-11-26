سؤال عن الجهة المنظمة؟

اهتمت اوساط الامم المتحدة في لبنان بمعرفة هوية الجهات التي دعت الى وقفة اعتصام امام مقر ممثل الامين العام في اليرزة للمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية وخصوصا الصادرة عن مجلس الامن