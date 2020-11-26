المشكلة في السلاح

قال احد اركان الجالية اللبنانية في بلد افريقي ان وزير خارجية البلد قال امام مجموعة من المغتربين "ما دام #حزب الله مسلحا خارج الشرعية فان احدا لن يساعد لبنان. الحل يبدأ بنزع السلاح بعد رفع الغطاء عنه"