لبنان

المشكلة في السلاح

Lebanon 24
26-11-2020 | 04:42
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قال احد اركان الجالية اللبنانية في بلد افريقي ان وزير خارجية البلد قال امام مجموعة من المغتربين "ما دام #حزب الله مسلحا خارج الشرعية فان احدا لن يساعد لبنان. الحل يبدأ بنزع السلاح بعد رفع الغطاء عنه"
المصدر: النهار
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