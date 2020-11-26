تكتل سياسي متنوع جديد

لا يستبعد مرجع دستوري رفيع قيام تكتل سياسي متنوع يتم التحضير له خلال لقاءات غير معلنة، متوقعاً أن تظهر بوادره في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية غداً.