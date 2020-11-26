لبنان

تكتل سياسي متنوع جديد

Lebanon 24
26-11-2020 | 04:50
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لا يستبعد مرجع دستوري رفيع قيام تكتل سياسي متنوع يتم التحضير له خلال لقاءات غير معلنة، متوقعاً أن تظهر بوادره في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية غداً.
المصدر: نداء الوطن
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