لبنان

زيارة للعراق

Lebanon 24
26-11-2020 | 04:54
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تردد أن شخصية ممانعة ناشطة زارت العراق أخيراً، واقتصرت الزيارة على لقاء مسؤول عراقي رفيع "أمام المصعد"، حيث أبدى المسؤول قلة ترحيب بالضيف اللبناني وتعمّد الإشادة أمامه بزعامة تاريخية في لبنان مناوئة لخط الممانعة.

المصدر: نداء الوطن
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