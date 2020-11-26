زيارة للعراق

تردد أن شخصية ممانعة ناشطة زارت العراق أخيراً، واقتصرت الزيارة على لقاء مسؤول عراقي رفيع "أمام المصعد"، حيث أبدى المسؤول قلة ترحيب بالضيف اللبناني وتعمّد الإشادة أمامه بزعامة تاريخية في لبنان مناوئة لخط الممانعة.



