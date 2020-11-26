لبنان

الخلاف ما زال قائماً

Lebanon 24
26-11-2020 | 06:12
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لم يحسم لقاء عقده مسؤول رفيع بين نائب من تياره وشخصية وزارية في رأب الصدع بينهما، بحسب أسرار "الأنباء". 
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