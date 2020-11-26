لبنان

رمي مسؤولية على شخصية غير مدنية

Lebanon 24
26-11-2020 | 06:14
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يحاول مرجع رسمي التنصل من مسؤولية تعقيد ملف تفاوضي، ويحاول رمي الأمر على عاتق مسؤول غير مدني، بحسب أسرار "الأنباء". 
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