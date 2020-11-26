اتجاه لرفع الإقفال.. مع الإبقاء على التدابير المشددة

على مشارف انتهاء فترة الإقفال العام، أشارت مصادر حكومية لجريدة "الأنباء الالكترونية" إلى أن الاتجاه هو، "لرفع الإقفال مع الإبقاء على التدابير المشددة، والإلتزام بالوقاية"، وأن القوى الأمنية ستبقى على جهوزيتها.