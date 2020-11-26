اهالي الزاهرية القوا القبض على سارق دراجات نارية (صورة)

تمكن اهالي منطقة الزاهرية مساء أمس الاربعاء من القاء القبض على احد السارقين اثناء محاولته سرقة دراجة نارية في المنطقة، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وقد تم احتجازه والاتصال بالقوى الامنية لتوقيفه واجراء المقتضى القانوني بحقه.هذا وتشهد مدينة طرابلس في الاشهر الماضية ارتفاعا كبيرا بسرقات السيارات والدراجات النارية.