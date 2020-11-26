لبنان

غرفة عمليات إدارة الأزمة في لبنان الشمالي: 1618 إصابة ناشطة

Lebanon 24
26-11-2020 | 08:40
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صدر عن غرفة عمليات إدارة أزمة فيروس كورونا في محافظة لبنان الشمالي النشرة الاسبوعية التي تضمنت تعداد الاصابات الإيجابية الناشطة حاليا في الاقضية كافة، وقد بلغ مجموعها 1618 إصابة ناشطة حاليا، وقد توزعت على الشكل الآتي:

- قضاء طرابلس 868

- قضاء المنية الضنية 203

- قضاء البترون 168

- قضاء زغرتا 161

- قضاء الكورة 160

- قضاء بشري 58

 

وشددت اللجنة على المصابين "وجوب التزام الحجر الصحي منعا لانتشار الفيروس وعلى جميع المواطنين وجوب التقيد بالاجراءات الوقائية، بخاصة وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية ومنع أي شكل من اشكال التجمعات حفاظا على السلامة العامة" .

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