ارسلان: التأخير في بت التدقيق الجنائي جريمة

غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر "تويتر": "التأخير في بت التدقيق الجنائي لكشف حقيقة تبخر أموال الناس وأين ذهبت، أصبح جريمة في حق الوضعين الاقتصادي والمالي في البلد، ومن حق المواطنين علينا أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم ومدخراتهم".

التأخير في بت التدقيق الجنائي لكشف حقيقة تبخّر أموال الناس وأين ذهبت؟، أصبح جريمة في حق الوضعين الاقتصادي والمالي في البلد ومن حق المواطنين علينا أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم ومدخراتهم — Talal Arslan (@talalarslane) November 26, 2020