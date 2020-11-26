أبيض: تمديد الإغلاق غير مرجح.. واذا لم تلتزموا سنفقد المكاسب التي حققناها

٦.١ جلب الأمس بعض الأخبار الجيدة. سوف تضيف المستشفيات الخاصة ٢١٠ اسرة عادية و ٩٠ اسرة عناية مركزة إلى اجنحة الكورونا، موزعة على ٦٢ مستشفى. علاوة على ذلك ، يتم توزيع هذه الأسرة في جميع أنحاء البلاد، مما يساعد على ادخال مرضى الكورونا الى مستشفيات قريبة من منازلهم.
— Firass Abiad (@firassabiad) November 26, 2020
٦.١ جلب الأمس بعض الأخبار الجيدة. سوف تضيف المستشفيات الخاصة ٢١٠ اسرة عادية و ٩٠ اسرة عناية مركزة إلى اجنحة الكورونا، موزعة على ٦٢ مستشفى. علاوة على ذلك ، يتم توزيع هذه الأسرة في جميع أنحاء البلاد، مما يساعد على ادخال مرضى الكورونا الى مستشفيات قريبة من منازلهم.