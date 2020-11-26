



تطالب اليازا بالمشاركة الطرقية الآمنة. إن الطريق والآمان هم حقّ مكتسب للجميع وبالتساوي بين الشاحنات والسيارات والدراجات والمشاة. "تيرجع عبيتو عايش... هو كمان عندو أهل"، حملة جديدة من اليازا انترناسيونال (من تصميم Phenomena) لمواجهة ازدياد حوادث الدرّاجات النارية التي يسببها بعض قادة السيارات والشاحنات الذين لا يشاركون الطريق بشكلٍ لائق وقانوني مع الدرّاجين والدرّاجات.تطالب اليازا بالمشاركة الطرقية الآمنة. إن الطريق والآمان هم حقّ مكتسب للجميع وبالتساوي بين الشاحنات والسيارات والدراجات والمشاة.

ولكن علينا جميعاً الإنتباه إلى الحلقتان الأضعف، الدراجات والمشاة، وإنما هذا لا يعفي مسؤولية سائقي الدرّاجات والمشاة على الإطلاق من الالتزام بقانون السير.