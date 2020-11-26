إسرائيل قصفت شاحنة أموال قادمة لحزب الله من إيران عبر سوريا

أكدت مصادر خاصة لـ "العربية" أن القصف الذى طال حزب الله اللبناني الثلاثاء الماضي استهدف شاحنة أموال آتية من إيران.

وأفادت المصادر أن إيران أرسلت أموالا عبر طائرة فارس التابعة للخطوط الجوية الإيرانية إلى دمشق ولدى تحميلها بشاحنات لحزب الله قصفتها إسرائيل.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن أمس الأربعاء، سقوط 8 قتلى موالين لإيران في قصف إسرائيلي ليلي على سوريا.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن القتلى غير سوريين، من دون أن يتمكّن من تحديد جنسياتهم، بحسب وكالة فرانس برس.

وسقط القتلى جراء القصف الذي استهدف مركزاً ومخزن أسلحة تابعا للقوات الإيرانية وحزب الله في منطقة جبل المانع في ريف دمشق الجنوبي. كذلك، استهدف القصف موقعاً لمجموعة موالية لإيران في ريف القنيطرة.