مطاردة تسفر عن توقيف أحد أفراد عصابة تقوم بنقل السيارات المسروقة وتهريبها إلى خارج لبنان!

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخ 20-11-2020 توافرت معلومات لدى غرفة عمليّات سريّة زحلة في وحدة الدّرك الإقليمي عن سيّارتين مسروقتين نوع "كيا سيراتو" متّجهتين من بيروت إلى البقاع.بالتاريخ ذاته، اشتبهت دوريّة من مفرزة طوارئ زحلة بسيّارتين من النّوع المذكور، فقام عناصر الدّورية بمطاردتهما وتحذير سائقَيهما طالبين منهما التّوقف، ولدى عدم امتثالهما، تمّ قطع الطريق أمامهما في بلدة الفرزل، وأطلقوا النّار باتّجاه إطارات السيّارتَين، ما أدّى إلى توقيف أحدهما فيما تمكّن الآخر من متابعة سيره على متن السيّارة التي كانت بقيادته، ليعود ويتركها بعد أن تجاوز الدورية بمسافة، ولاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة. أمّا الذي أوقف فيُدعى:- م. ح. (مواليد عام 1996، فلسطيني).