جمعية أولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية شكرت مواكبي تحركاتها

توجهت لجنة الاهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، في بيان، بالشكر للاهالي الذين واكبوا تحركاتها امس للمطالبة بتطبيق قانون الدولار الطالبي.واشارت الى انه "تلبية لدعوتها، توجه الاهالي صباحا للتجمع امام مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث تم عرض معاناة الطلاب في الجامعات الاجنبية من خلال بيان تلي على الاعلام. وبمبادرة من دولة الرئيس نبيه بري توجه وفد من لجنة الاهالي في الجمعية الى مصرف لبنان عقد اجتماع مع نائب الحاكم الاول الدكتور وسيم منصوري وتم استعراض للعراقيل التي تواجه تطبيق قانون الدولار الطلابي والاجراءات الواجب إتخاذها لإنهاء معاناة هؤلاء الطلاب. ثم توجه الوفد الى وزارة الخارجية والمغتربين والاجتماع مع الوزير شربل وهبه في حضور مدير الشؤون السياسية في الوزارة غدي خوري ومديرة المراسم السيدة نجلا رياشي عساكر، وجرى استعراض المعاناة التي يمر بها ابناؤنا الذين يتابعون تعليمهم في بلاد الغربة مع شرح مسهب ومفصل للمصاعب في معظم الدول، وأبدى معالي الوزير اهتمامه ومتابعته لهذه القضية الوطنية والانسانية مع الوعد بالمباشرة بإصدار تعميم الى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج لمتابعة قضايا الطلاب والسعي لدى سلطات الدول الصديقة لتحسين اوضاعهم ومساعدتهم كما وعد معاليه بأنه سيتواصل شخصيا مع الوزراء المعنيين في هذه الدول للتخفيف من معاناة هؤلاء الطلاب.وأعلنت ان "الوفد توجه الى مقر رئاسة الحكومة في السرايا واجتمع مع الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية في حضور مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، للمطالبة بإيجاد الآلية التنفيذية لتطبيق قانون الدولار الطالبي. وعلى الفور تم توجيه كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة المالية لمطالبتها بالتنسيق مع مصرف لبنان بإيداعها المراسيم التطبيقية للقانون 193/2020، وكان رد وزارة المالية ايداع الامانة العامة كتاب وزير المالية الجوابي المرسل فورا الى مصرف لبنان والذي يطالب المصرف بالافادة عن الاجراءات التي يعتبرها ضرورية لتطبيق قانون الدولار الطالبي".وشكرت الجمعية كل الفاعليات والجهات الرسمية التي كانت على قدر المسؤولية تجاه القضية المحقة لأهالينا وابنائنا، على أمل صدور الآلية التطبيقية في القريب العاجل".