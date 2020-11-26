لبنان

جمعية أولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية شكرت مواكبي تحركاتها

Lebanon 24
26-11-2020 | 10:17
A-
A+
Doc-P-769485-637419828321716420.jpg
Doc-P-769485-637419828321716420.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجهت لجنة الاهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، في بيان، بالشكر للاهالي الذين واكبوا تحركاتها امس للمطالبة بتطبيق قانون الدولار الطالبي.

واشارت الى انه "تلبية لدعوتها، توجه الاهالي صباحا للتجمع امام مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث تم عرض معاناة الطلاب في الجامعات الاجنبية من خلال بيان تلي على الاعلام. وبمبادرة من دولة الرئيس نبيه بري توجه وفد من لجنة الاهالي في الجمعية الى مصرف لبنان عقد اجتماع مع نائب الحاكم الاول الدكتور وسيم منصوري وتم استعراض للعراقيل التي تواجه تطبيق قانون الدولار الطلابي والاجراءات الواجب إتخاذها لإنهاء معاناة هؤلاء الطلاب. ثم توجه الوفد الى وزارة الخارجية والمغتربين والاجتماع مع الوزير شربل وهبه في حضور مدير الشؤون السياسية في الوزارة غدي خوري ومديرة المراسم السيدة نجلا رياشي عساكر، وجرى استعراض المعاناة التي يمر بها ابناؤنا الذين يتابعون تعليمهم في بلاد الغربة مع شرح مسهب ومفصل للمصاعب في معظم الدول، وأبدى معالي الوزير اهتمامه ومتابعته لهذه القضية الوطنية والانسانية مع الوعد بالمباشرة بإصدار تعميم الى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج لمتابعة قضايا الطلاب والسعي لدى سلطات الدول الصديقة لتحسين اوضاعهم ومساعدتهم كما وعد معاليه بأنه سيتواصل شخصيا مع الوزراء المعنيين في هذه الدول للتخفيف من معاناة هؤلاء الطلاب.

وأعلنت ان "الوفد توجه الى مقر رئاسة الحكومة في السرايا واجتمع مع الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية في حضور مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، للمطالبة بإيجاد الآلية التنفيذية لتطبيق قانون الدولار الطالبي. وعلى الفور تم توجيه كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة المالية لمطالبتها بالتنسيق مع مصرف لبنان بإيداعها المراسيم التطبيقية للقانون 193/2020، وكان رد وزارة المالية ايداع الامانة العامة كتاب وزير المالية الجوابي المرسل فورا الى مصرف لبنان والذي يطالب المصرف بالافادة عن الاجراءات التي يعتبرها ضرورية لتطبيق قانون الدولار الطالبي".

وشكرت الجمعية كل الفاعليات والجهات الرسمية التي كانت على قدر المسؤولية تجاه القضية المحقة لأهالينا وابنائنا، على أمل صدور الآلية التطبيقية في القريب العاجل".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:18 | 2020-11-26
11:10 | 2020-11-26
10:54 | 2020-11-26
10:47 | 2020-11-26
10:35 | 2020-11-26
10:00 | 2020-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website