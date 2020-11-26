هيئة المحامين في "التيار" تستنكر الاعتداء على المحامي افرام الحلبي

صدر عن هيئة المحامين في التيار الوطني الحر البيان التالي:ان هيئة المحامين في التيار الوطني الحر تشجب وتستنكر الاعتداء الهمجي الذي تعرض له المحامي الزميل افرام الحلبي اثناء قيامه بواجبه المهني على احد حواجز قوى الامن الداخلي.وتطالب الهيئة بالكف فورا عن هذه التصرفات اللامسؤولة تجاه المواطنين عامة والمحامين خاصة لجهة استخدام العنف غير المبرر،كما تطالب بإنزال اقسى العقوبات بحق المرتكبين منعا لتكرار تلك الممارسات الشاذة.