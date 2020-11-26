خلية الازمة في القبيات: اجراء 92 فحص PCR لمخالطين

اعلنت خلية الأزمة في بلدة القبيات في بيان "أنها قامت بإجراء 92 فحص PCR لمخالطين ومشتبه في اصابتهم، ويتوقع صدور النتائج بعد حوالى 72 ساعة.



وتمنت الخلية "الشفاء لجميع المصابين، طالبة منهم "التزام وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة، بالإضافة إلى غسل وتعقيم اليدين بشكل جيد.