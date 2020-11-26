لبنان

ابراهيم بحث وكوبيتش التطورات السياسية والأمنية بلبنان والمنطقة

Lebanon 24
26-11-2020 | 10:54
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم صباح اليوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش Ján Kubiš وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.
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عباس ابراهيم

يان كوبيتش

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