ابراهيم بحث وكوبيتش التطورات السياسية والأمنية بلبنان والمنطقة

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم صباح اليوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش Ján Kubiš وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.