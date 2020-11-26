تجمع الأطباء: لتطبيق الوصفة الموحدة وتسليم اللقاح الى الطبيب مباشرة

دعت هيئة مكتب قطاع الاطباء المركزي ولجنة طب الاطفال في تجمع الاطباء في لبنان في بيان، "وزارة الصحة إلى التشدد في تطبيق الوصفة الطبية الموحدة، بعدما تبين ان الصيادلة كانوا في الفترة الاخيرة يعطون الادوية من دون وصفة طبية، ما ادى الى فقدانها بشكل سريع بسبب تخزينها او تهريبها".وطالب البيان "بتعديل تسعيرة التعرفة الرسمية k التي لم تتعدل و لم تتغير منذ سنوات، بناء على الدراسة التي اجرتها لجنة التعرفة في نقابة الاطباء، التي عملت على تعديل وتحديث جدول الاعمال الطبية"، مؤكدا "ضرورة رفعها بمعدل الضعفين على الاقل".وبالنسبة للقاحات، رأى أن "المرحلة التجريبية التي امتدت على ثلاثة اشهر، أدت الى حصول فوضى ومخالفات عدة، حيث كان الصيادلة يبيعون اللقاحات مباشرة الى المرضى، ويلقحون الاطفال، والى انخفاض عدد الاطفال الذين يتطعمون. كما عادت بعض الامراض الوبائية الى الظهور، بعدما انقرضت في لبنان في وقت سابق".وأكد "ضرورة العودة الى الآلية التي كانت متبعة بنجاح منذ 60 عاما، وتقضي بأن يعطي المستوردون اللقاح مباشرة الى الطبيب، وهو الوحيد الذي له الحق باعطائه الى المريض، وأن يعدل القانون الحالي، ويقدم مشروع قانون جديد من وزارة الصحة بالتعاون مع نقابات الاطباء والصيادلة لما فيه مصلحة المريض وسلامته ويحفظ حقوق الطبيب والصيدلي في آن معا".