توقيف شخصين في بلدة يحمر يروجان عملة مزورة

ادعى لدى مخفر القرعون أحد المواطنين بأن شخصين مجهولين على متن سيارة نوع مرسيدس قاموا بإعطائه مبلغا ماليا بالليرة اللبنانية تبين أنه مزور.

وبنتيجة المتابعة وفي بلدة يحمر أوقفت احدى دوريات شعبة المعلومات السيارة المذكورة وبداخلها المدعو "م. ظ." برفقته فتاة تدعى "ه. ج." ضبط داخل السيارة مبلغ مليون ومئتي الف ليرة لبنانية من فئة المئة الف ومئتي الف من فئة 50 الف و60 الف من فئة الـ 20 الف و50 الف من فئة العشرة آلاف و50 دولارا اميركيا و4 آلاف ليرة سورية من فئة المئتي الف جميعها مزورة.

واعترفا انهما يقومان بترويج العملة المزورة. وسلما مع السيارة والمضبوطات الى مخفر القرعون لاجراء المقتضى القانوني.