سرقات تستهدف لبنانياً وأجنبياً.. أدوات كهربائية وخاتم ألماس وأموال

أقدم مجهول بواسطة الكسر والخلع على الدخول الى منزل المدعو "ج. ه" الكائن في عين دارة وسرق من داخله أدوات كهربائية وأغراض أخرى وفر الى جهة مجهولة. وقدرت قيمة المسروقات بنحو 30 مليون ليرة لبنانية.وفي حراجل أقدم مجهول بواسطة الكسر والخلع على الدخول الى منزل "م. ش"، سعودي الجنسية، وسرق من داخله مبلغاً مالياً وخاتم الماس يقدر بنحو 10 الاف دولار اميركي. وقدرت قيمة المسروقات بحوالي 14 الف دولار اميركي.