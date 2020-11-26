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لبنان
الجيش: خرق بحري معاد قبالة رأس الناقورة
Lebanon 24
26-11-2020
|
12:32
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 25 /11/ 2020 عند الساعة 11.55، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 425 مترا ولمدة 10 دقائق.
تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
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