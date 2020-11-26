الجيش: خرق بحري معاد قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:





"خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 25 /11/ 2020 عند الساعة 11.55، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 425 مترا ولمدة 10 دقائق.





تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

