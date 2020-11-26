اصابة جديدة في كفرحزير

أعلنت بلدية كفرحزير في بيان،" تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد أبناء البلدة، وهو يلتزم الحجر المنزلي".



كما طلبت البلدية من جميع المخالطين "التزام الحجر المنزلي وإجراء الفحوص اللازمة وابلاغ رئيس البلدية".