أمطار غزيرة وعواصف رعدية .. والسيول حوّلت الطرقات الى مستنقعات

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الامطار الغزيرة تهطل منذ ليل امس في النبطية وإقليم التفاح، مصحوبة بعواصف رعدية وبرق وبرد قارس، ما تسبب بسيول جارفة حولت الطرق إلى مستنقعات.

كما يلف المنطقتين ضباب كثيف وتدن في درجات الحرارة وسوء في الرؤيا، ما دفع الدفاع المدني وقوى الامن الداخلي الى تنبيه السيارات بضرورة القيادة بحذر تخوفا من الانزلاقات وحوادث السير.

عكار

وفي عكار، هطلت الامطار في مختلف المناطق الساحلية والوسطية والجبلية، ما ادى الى رفع منسوب مياه الانهر قليلا. وقد حذرت الجهات المعنية السائقين ضرورة توخي القيادة على مختلف الطرق تجنبا للانزلاق، فيما غطت الثلوج المرتفعات الجبلية على 2000 متر مع تدن ملحوظ في درجات الحرارة.