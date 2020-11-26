بلدية مشحا: اصاباتان في البلدة

أعلنت بلدية مشحا في بيان، عن "إصابة اثنين من أبناء البلدة بكورونا، وطلبت من المخالطين لهما إلتزام الحجر المنزلي، ومن الاهالي اتخاذ اقصى تدابير الوقاية، وفقا لتوصيات وزارة الصحة، ومنها وضع الكمامة عند الخروج من المنزل والمخالطة الا للضرورة".

وأكدت البلدية "انها تتابع الحالات المصابة وهي على تواصل مستمر مع السكان لمتابعة اي حالة جديدة".