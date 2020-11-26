19
o
بيروت
20
o
طرابلس
14
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
15
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
المتضررون من انفجار المرفأ للقاضي صوان: لماذا لم تتخذ قرارك والادعاء على المسؤولين؟
Lebanon 24
26-11-2020
|
13:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مجموعة من المتضررين من انفجار مرفأ بيروت نفذت ظهر اليوم، وقفة احتجاجية على مسار ومصير التحقيقات في انفجار المرفأ، في ساحة ساسين- الاشرفية، وسط مواكبة أمنية من قوى الأمن الداخلي، ورفعوا لافتات تطالب المحقق العدلي القاضي فادي صوان "بقرارات جريئة والادعاء على جميع المسؤولين الاداريين والسياسيين والامنيين مهما علا شأنهم"، وشعارات "لن نسكت بعد اليوم ولن نقبل بقرار اهمال او قضاء وقدر".
بعد التجمع في ساحة ساسين، انطلق المعتصمون الى امام منزل القاضي صوان للاحتجاج على تأخر التحقيقات ومطالبته بالادعاء على كل من تسبب بهذه الكارثة.
بيان
واصدر المعتصمون بيانا جاء فيه: "يوم يصبح القاضي شريكا في الجريمة.....اليوم أيها القاضي صوان لم نأت اليك لنقول لك ما يجب فعله، ولم نأت لنذكرك بقسمك بتحقيق العدالة للشهداء والجرحى والمنكوبين نتيجة الانفجار الجريمة. هذه المرة لم نأت لننبهك ان ما حصل جريمة قتل جماعي عمدية وانها ليست عن إهمال او تقصير وانه لا حضانات سياسية او قانونية او دستورية او قضائية على احد وأننا لن نرضى بالاكتفاء بصغار الموظفين للادانة وانه يجب معاقبة المسؤولين الكبار مهما علا موقعهم في الدولة.
هذه المرة أتينا لنقول لك انت بالفم الملآن انك مسؤول عن جريمة المرفأ، نعم انت مسؤول لأنك تغطي الفاعلين الأساسيين وتتلاعب بأسباب الجريمة بتسخيفها انها إهمال وتقصير. وما كتابك الى مجلس النواب تطالبه باتخاذ ما يراه مناسبا بشأن مسؤولية وزراء عن إهمال كما قلت او تسمية رؤساء ووزراء دون المطالبة بأي اجراء الا دليل قاطع لنا انك هذا الشريك.
فهذا الكتاب صك إدانة استخدمته مستندا الي نص ان كان صحيحا تطبيقه (علما ان اجتهادات أكدت عكس ذلك من انه لا حصانة عند ارتكاب اي وزير او رئيس جرما جزائيا) نعيد نص ان كان صحيحا تطبيقه فهو يبقى حبرا على ورق أمام دم الشهداء والجرحى.
نعم انت شريك فلماذا لم تتخذ قرارك والادعاء على المسؤولين كل المسؤولين مهما علا شأنهم ولينازع المجرمون بنص الحصانة.
اليوم أتيناك نحمل مضبطة الاتهام الشعبية مضاف اليها اسمك كشريك في الجريمة وليس فقط شيطان أخرس ساكت عن الحق.
صحيح إن العدالة يتيمة في وطني على مذبح قضاة أسقطوا سيف العدالة من يدهم أمام اسيادهم في سلطة الفساد. ولكننا نقول لك ولامثالك لن نسمح ان تكون العدالة شهيدة تدفن بين أسطر التحقيقات والقرارات إنما سنكون النصير لهذه العدالة انتصارا لكل شهيد وجريح انتصارا للوطن".
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يسجل ارتفاعا جديداً.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعا جديداً.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:20 | 2020-11-26
26/11/2020 09:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة فتح البلاد ستكون تدريجية.. وماذا عن المدارس والمفرد مجوز؟
Lebanon 24
إعادة فتح البلاد ستكون تدريجية.. وماذا عن المدارس والمفرد مجوز؟
06:08 | 2020-11-26
26/11/2020 06:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
للمسافرين إلى أميركا.. كفالة بقيمة 15 ألف دولار و6 دول عربية معنية بالقرار
Lebanon 24
للمسافرين إلى أميركا.. كفالة بقيمة 15 ألف دولار و6 دول عربية معنية بالقرار
07:41 | 2020-11-26
26/11/2020 07:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
اخطار للجيش الإسرائيلي... استعدوا لهجوم أميركي محتمل ضد إيران
Lebanon 24
اخطار للجيش الإسرائيلي... استعدوا لهجوم أميركي محتمل ضد إيران
21:15 | 2020-11-25
25/11/2020 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سببته الأمطار الغزيرة والرياح في صيدا!
Lebanon 24
هذا ما سببته الأمطار الغزيرة والرياح في صيدا!
20:37 | 2020-11-25
25/11/2020 08:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:29 | 2020-11-26
رئيس بلدية القاع طالب بتأهيل شبكة الانارة على الطاقة الشمسية وحمايتها
17:26 | 2020-11-26
عون: على المربّين متابعة الأطفال وتنشئتهم على محبة الآخر
17:18 | 2020-11-26
محضر ضبط يثير غضب معلّمة: "طالعة أعطي ولادكم أونلاين"! (فيديو)
17:16 | 2020-11-26
وفد تجمع مزارعي البقاع زار أبو جوده: شمول الصيدليات والمؤسسات الزراعية بقرار الإقفال أمر كارثي
16:45 | 2020-11-26
احتجاجا على استمرار خطفه.. عائلة دباجة تقطع طريق ضهر البيدر
16:40 | 2020-11-26
غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار: 60 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
فيديو
إطلاق أوّل طائرة إسعاف كهربائية في العالم! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أوّل طائرة إسعاف كهربائية في العالم! (فيديو)
15:00 | 2020-11-26
26/11/2020 17:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا فرنسيس يتذكّر مارادونا.. ويصلّي لأجله! (فيديو)
Lebanon 24
البابا فرنسيس يتذكّر مارادونا.. ويصلّي لأجله! (فيديو)
13:30 | 2020-11-26
26/11/2020 17:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة تهم الملايين تصل عددا أكبر من هواتف سامسونغ
Lebanon 24
ميزة تهم الملايين تصل عددا أكبر من هواتف سامسونغ
09:00 | 2020-11-26
26/11/2020 17:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact