جريح بحالة حرجة نتيجة طعنة سكين في منطقة المنكوبين

أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال عن وقوع اشكال في منطقة المنكوبين حيث أقدم المدعو "ف.ر" على طعن المدعو "ع.م" بسكين في صدره، وذلك نتيجة خلاف فردي بين.

نقل على اثرها الأخير الى مستشفى الحكومي #طرابلس لتلقي العلاج فيما وصفت حالته الصحية بالحرجة.