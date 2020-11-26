لبنان

دوريات للجيش في طرابلس لإغلاق المحلات الغير ملتزمة بالإقفال

Lebanon 24
26-11-2020 | 14:48
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تقوم دوريات من الجيش اللبناني بإغلاق المحلات التجارية في شوارع مدينة طرابلس، بحسب ما افاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.
 
وتقوم العناصر بدوريات في الأسواق والشوارع الأساسية حيث تطلب من المحلات الاغلاق تطبيقاً لقرار التعبئة العامة.
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