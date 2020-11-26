بلدية الشيخ محمد: اصابة جديدة بالفيروس

أعلنت بلدية الشيخ محمد في بيان،عن "تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد أبناء البلدة، وشفاء 3 حالات.

ودعت جميع المخالطين الى "التزام الحجر المنزلي" وشددت على "ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة".