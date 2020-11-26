انزلاق سيارات على اوتوستراد البترون تنورين بسبب تسرب مادة المازوت

أدى تسرب مادة المازوت على اوتوستراد البترون - تنورين، في القسم الممتد بين مداخل بلدات بقسميا وجبلا واسيا، الى حوادث انزلاق سيارات. وتعمل فرق تابعة لاتحاد بلديات منطقة البترون على رش الرمل والاتربة على الطريق المذكور، وذلك بالتعاون مع بلدية اسيا تفاديا لتكرار حوادث الانزلاق.