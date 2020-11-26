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لبنان
متقاعدون في قوى الأمن اعتصموا أمام مستشفيات في طرابلس
Lebanon 24
26-11-2020
|
15:51
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اعتصم متقاعدون في قوى الأمن الداخلي أمام عدد من المستشفيات في طرابلس . واستنكر المشاركون "امتناع المستشفيات عن استقبالهم وعائلاتهم وعائلات شهداء قوى الأمن، وناشدوا "المديرية العامة لقوى الأمن الاهتمام بقضيتهم"، متمنين أن "لا يستمر هذا الواقع المسيء والمهين"، ومؤكدين انهم "لن يقبلوا بالموت عند أبواب المستشفيات".
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