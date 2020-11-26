متقاعدون في قوى الأمن اعتصموا أمام مستشفيات في طرابلس

اعتصم متقاعدون في قوى الأمن الداخلي أمام عدد من المستشفيات في طرابلس . واستنكر المشاركون "امتناع المستشفيات عن استقبالهم وعائلاتهم وعائلات شهداء قوى الأمن، وناشدوا "المديرية العامة لقوى الأمن الاهتمام بقضيتهم"، متمنين أن "لا يستمر هذا الواقع المسيء والمهين"، ومؤكدين انهم "لن يقبلوا بالموت عند أبواب المستشفيات".



