غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار: 60 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

أفاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار عن تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة و53 حالة شفاء.

وتبعا لهذه المستجدات فقد بات العدد الاجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ بدء ازمة كورونا وحتى اليوم: 2591 مصابا.

الحالات الإيجابية التي ما زالت قيد المعالجة: 460 حالة.

اما اجمالي حالات الشفاء فبلغ:2090 حالة.

في حين بات عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة: 481 حالة(وافدين ومقيمين).

وقد توزعت الاصابات المسجلة خلال الساعات ال24 الماضية على البلدات والقرى العكارية التالية:

رحبة10، حلبا 8، ببنين 5، العبودية3، برقايل 3، مشحا 3 ، عكار العتيقة 3، عدبل2، بزبينا2، الشيخ محمد2، ذوق الحبالصة2، الكويخات 2.

واصابة واحدة في كل من: وادي الجاموس، مشتى حمود، بزال، النفيسة، القبيات،المجدل، تلحياة، وادي خالد، المسعودية، قشلق، اكروم، شان، السنديانة، تل اندة وبرج العرب.