لبنان

غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار: 60 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

Lebanon 24
26-11-2020 | 16:40
A-
A+
Doc-P-769569-637420051710258898.jpg
Doc-P-769569-637420051710258898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أفاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار عن تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة و53 حالة شفاء.

وتبعا لهذه المستجدات فقد بات العدد الاجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ بدء ازمة كورونا وحتى اليوم: 2591 مصابا.

الحالات الإيجابية التي ما زالت قيد المعالجة: 460 حالة.

اما اجمالي حالات الشفاء فبلغ:2090 حالة.

في حين بات عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة: 481 حالة(وافدين ومقيمين).
وقد توزعت الاصابات المسجلة خلال الساعات ال24 الماضية على البلدات والقرى العكارية التالية:
رحبة10، حلبا 8، ببنين 5، العبودية3، برقايل 3، مشحا 3 ، عكار العتيقة 3، عدبل2، بزبينا2، الشيخ محمد2، ذوق الحبالصة2، الكويخات 2.
واصابة واحدة في كل من: وادي الجاموس، مشتى حمود، بزال، النفيسة، القبيات،المجدل، تلحياة، وادي خالد، المسعودية، قشلق، اكروم، شان، السنديانة، تل اندة وبرج العرب.
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:29 | 2020-11-26
17:26 | 2020-11-26
17:18 | 2020-11-26
17:16 | 2020-11-26
16:45 | 2020-11-26
16:23 | 2020-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website