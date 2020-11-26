وفد تجمع مزارعي البقاع زار أبو جوده: شمول الصيدليات والمؤسسات الزراعية بقرار الإقفال أمر كارثي

زار وفد من تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده في مكتبه بسرايا زحلة، وضم الوفد رئيس التجمع ابراهيم الترشيشي، رئيس نقابة مزارعي الحبوب والشمندر السكري خالد شومان، أصحاب المؤسسات الزراعية: نزيه بقاعي، سليمان الإمام ونزار ميتا وممثلين عن شركات زراعية، الذين عرضوا معاناة القطاع بعد ان شمل قرار الاقفال المؤسسات والصيدليات الزراعية.

وقال الترشيشي على الاثر: "نقلنا الى محافظ البقاع المعاناة التي يواجهها المزارعون، وقد استمع الى مطالبنا، وأبلغنا أن صوتنا وصل إلى وزير الداخلية والبلديات، ويأتي تحركنا اليوم لنتفادى مستقبلا ما حصل معنا في هذه الفترة".

بدوره، قال شومان: "إن شمول الصيدليات والمؤسسات الزراعية بقرار الإقفال أمر كارثي، وكأنه قرار لتجويع الناس من خلال حرمان المزارعين من زراعة حقول القمح. لذا، نطالب بفتح هذه المؤسسات فورا وعدم تكرار هذه المشكلة".

وقال بقاعي: "ان الوجع كبير، فلا يمكن تطبيق قرار الاقفال على القطاع الزراعي، ويجب استثناء موضوع الشاحنات والمؤسسات الزراعية، وإلا فنحن امام دمار شامل".

من جهته، قال أبو جوده: "نقلت معاناة المزارعين الى وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، وكان إيجابيا وسيتم لحظ مطالب الزراعيين في الفترة المقبلة وخصوصا في البقاع. ان قرار الاقفال لم يصدر من قبل المحافظة بل يعود إلى التعبئة العامة".

كما زار الوفد رئيس مديرية البقاع الاقليمية في أمن الدولة العقيد بشارة حداد.