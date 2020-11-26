عون: على المربّين متابعة الأطفال وتنشئتهم على محبة الآخر

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "على المربّين متابعة الأطفال وتنشئتهم على محبة الآخر والفضائل التي تعود بالخير عليهم وعلى الآخرين، وكيفية التعامل مع اشقائهم في الوطن، وتزويدهم بالمناعة الكافية لمكافحة الوباء الذي ينتشر في المجتمع".

وخلال استقباله فريق عمل اغنية "بدنا نعيش" LET US Unite التي يؤديها أطفال لبنانيون، وهدفها التوعية على أهمية السلام والعيش بأمان، شدد عون على "أهمية العناية بالبراءة التي لا تنحصر بالطفولة فقط، بل تتعداها الى براءة الضمير الذي يعتبر وسيلة التعبير للانسان بشكل عام".

واستمع عون الى "عدد من الأطفال ناشدوه باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية، حماية الطفولة وتأمين مستقبل مشرق وزاهر لهم ولكل الأطفال. ثم ادوا اغنيتهم بأصواتهم الملائكية التي صدحت في ارجاء القاعة، وعبّرت بكلماتهم العفوية والصادقة عن توقهم الى العيش بسلام وأمان في لبنان "احلى البلدان".