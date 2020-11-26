لبنان

رئيس بلدية القاع طالب بتأهيل شبكة الانارة على الطاقة الشمسية وحمايتها

Lebanon 24
26-11-2020 | 17:29
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 ناشد رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر في بيان، "المعنيين ضرورة تأمين الحماية اللازمة لما تتعرض له شبكة الانارة على الطاقة الشمسية على الطريق الممتد بين القاع والهرمل، مرورا بمستشفى الهرمل الحكومي، والتي تتعرض لسرقة تدريجية، وذلك يعود إلى توقفها عن العمل منذ فترة طويلة، نظرا إلى غياب التأهيل والصيانة، مما جعلها فريسة الأطماع، حيث يصار إلى سرقة البطاريات وأجهزة الشحن، وصولا إلى تحطيم بعضها وسرقة اللوحات، وصولا إلى الأعمدة".

وطالب المعنيين ب"ضرورة التأهيل من أجل عودة الشبكة إلى العمل كونها تؤمن الانارة إلى منطقة حيوية وبالعمل سريعا على كشف الفاعلين ومحاسبتهم".

ولفت إلى أن "الإنارة على الطاقة الشمسية في المنطقة تعود لسنوات، ولم تخضع لأي تأهيل أو صيانة لها، الأمر الذي تسبب بتوقف معظمها عن العمل وصارت فريسة الأطماع".
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