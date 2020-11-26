قائد الجيش عرض مع ديل كول الأوضاع في المنطقة الحدودية الجنوبية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه باليرزة، قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء ستيفانو ديل كول، وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة الحدودية الجنوبية.

ثم استقبل وفدا من نقابة فناني لبنان برئاسة الفنان جهاد الأطرش.

وكذلك، استقبل وفدا من المركز التربوي للبحوث والإنماء، أعرب أمامه عن شكره للمركز على النشاطات التربوية التي نظمت بمناسبة عيد الاستقلال، بالتعاون مع الجيش.