لبنان

دائرة الأوقاف مددت إقفال مساجد بعلبك الهرمل حتى إشعار آخر

Lebanon 24
26-11-2020 | 18:14
A-
A+
Doc-P-769589-637420113276427093.jpg
Doc-P-769589-637420113276427093.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أصدر رئيس دائرة أوقاف بعلبك الهرمل الشيخ سامي الرفاعي، قرارا قضى ب"استمرار إقفال مساجد محافظة بعلبك الهرمل لصلاة الجمعة والجماعة حتى إشعار آخر، نظرا إلى استمرار تزايد الإصابة بوباء كورونا في المنطقة وتسببها ببعض حالات الوفاة، وبناء على الوضع الصحي الدقيق في البلاد، وحرصا على السلامة العامة وصحة المصلين والأهالي، وعملا بمقاصد الشريعة الغراء، والتزاما بفتاوى كبار علمائنا في لبنان والعالم الإسلامي، مع الحرص على رفع الآذان في المواقيت المحددة".

وأكد "إقفال قاعات المساجد والمراكز التابعة للأوقاف والاعتذار عن إقامة الدورات القرآنية والمناسبات الاجتماعية فيها".

وشدد على "أئمة المساجد والخطباء والمؤذنين وخدام المساجد والمصلين الالتزام التام بتنفيذ مضمون هذا القرار".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:03 | 2020-11-26
19:45 | 2020-11-26
19:39 | 2020-11-26
19:28 | 2020-11-26
19:12 | 2020-11-26
18:56 | 2020-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website