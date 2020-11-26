وزارة الصحة أجرت فحوصات مجانية لـ49 مخالطا في ملعب صيدا البلد

أجرت وزارة الصحة ظهر اليوم حملة فحوصات PCR مجانية في ملعب صيدا لـ49 مخالطا على صعيد قضاء صيدا الزهراني، بالتنسيق مع مصلحة الصحة وطبابة القضاء واتحاد البلديات.

واستمرت الحملة حتى المساء، بهدف استقبال اكبر عدد ممكن من المخالطين، الأمر الذي يساهم في الحد من مخاطر تفشي عدوى الفيروس على صعيد المجتمع افرادا وجماعات من جهة، والتخفيف من الأعباء المادية عن كاهل المواطنين من جهة ثانية، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تزداد وطأتها يوما بعد يوم.