15
o
بيروت
18
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بيان لجمعية المصارف حول الدعوى ضدهم في واشنطن... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
26-11-2020
|
18:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت جمعية مصارف لبنان في لبنان أن القاضي المدني المنفرد في ولاية نيويورك أصدر بتاريخ 25/11/2020 قراراً أوّلياً بشأن دعوى بعض ورثة ضحايا الجيش الأميركي الذين قُـتلوا أو أصيبوا في العراق ( المعروفة بقضية بارتليت Bartlett على اسم أحد المدّعين) والتي زعم فيها هؤلاء أن عدداً من زبائن المصارف اللبنانية الإثني عشر المدّعى عليها قد ساعدوا حزب الله مالياً عبر حساباتهم في هذه المصارف، وأن الحزب ساهم في ما أصاب الجهة المدّعية من خسائر أو أضرار– دائماً حسب مزاعم الجهة المدّعية. وقد أعلن القاضي المذكور صلاحية المحكمة المبدئية بالنظر في الدعوى على أسس المسؤولية الثانوية إن وُجدت عناصرها بعدما ردّ لمصلحة المصارف أسس المسؤولية الأساسية وأضاف أنه يمكن للمصارف المدّعى عليها طلب وقف نفاذ هذا القرار الأوّلي بالصلاحية ، وذلك في انتظار ما ستصدره محكمة الإستئناف في نيويورك من قرارات في قضايا مماثلة، والمتوقّع صدورها خلال العام 2021. ويقتضي التنويه بأن الحكم الأوّلي الصادر متعلّق فقط بصلاحية المحكمة للنظر في الدعوى التي لم تتطرّق الى النظر في أساس النزاع.
وتابعت: إن المصارف اللبنانية المدّعى عليها تعود وتؤكّد أن ادّعاءات المدّعين خالية تماماً من الصحة والمصداقية ، وهي ادّعاءات واهية وغير واقعية، كما تؤكّد أيضاً التزامها بالقواعد القانونية العالمية والمحلية المرعيّة الإجراء في ما يخصّ مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب. كما أن المصارف المدّعى عليها زوراً وبطلاناً ستستمرّ من خلال محاميها في الولايات المتحدة الأميركية في الدفاع عن حقوقها وتعاملاتها المشروعة وردّ الدعاوى ودحض ادّعاءات المدّعين الباطلة.
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يسجل ارتفاعا جديداً.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعا جديداً.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:20 | 2020-11-26
26/11/2020 09:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتراجع.. وتحذير من انخفاض إضافي
Lebanon 24
الدولار يتراجع.. وتحذير من انخفاض إضافي
12:00 | 2020-11-26
26/11/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمسافرين إلى أميركا.. كفالة بقيمة 15 ألف دولار و6 دول عربية معنية بالقرار
Lebanon 24
للمسافرين إلى أميركا.. كفالة بقيمة 15 ألف دولار و6 دول عربية معنية بالقرار
07:41 | 2020-11-26
26/11/2020 07:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة فتح البلاد ستكون تدريجية.. وماذا عن المدارس والمفرد مجوز؟
Lebanon 24
إعادة فتح البلاد ستكون تدريجية.. وماذا عن المدارس والمفرد مجوز؟
06:08 | 2020-11-26
26/11/2020 06:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
محضر ضبط يثير غضب معلّمة: "طالعة أعطي ولادكم أونلاين"! (فيديو)
Lebanon 24
محضر ضبط يثير غضب معلّمة: "طالعة أعطي ولادكم أونلاين"! (فيديو)
17:18 | 2020-11-26
26/11/2020 05:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
20:03 | 2020-11-26
عملية سرقة من مشتل الكروم عند مدخل دير الاحمر... إليكم التفاصيل
19:45 | 2020-11-26
ما حقيقة وقوع جريمة قتل في سيارة بجسر الباشا؟
19:39 | 2020-11-26
بلدية غزة أكدت جهوزية فرق الطوارىء والآليات للعمل وفق خطة مواجهة المنخفضات الجوية
19:28 | 2020-11-26
خلية الأزمة في رحبة: 6 إصابات جديدة بكورونا
19:12 | 2020-11-26
التحرر العمالي: صرف موظفين من المصارف يزيد حالة الإحباط والتمنع عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني جريمة موصوفة
18:56 | 2020-11-26
إرتفاع في عدد الإصابات والوفيات بكورونا في لبنان!
فيديو
فيديو لديمة بياعة وزوجها يستمتعان بالحمام التركي يثير ضجة.. جرأة تتخطى الحدود؟!
Lebanon 24
فيديو لديمة بياعة وزوجها يستمتعان بالحمام التركي يثير ضجة.. جرأة تتخطى الحدود؟!
18:00 | 2020-11-26
26/11/2020 20:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"Honor" تكشف عن حاسب جديد وبمواصفات مميّزة! (فيديو)
Lebanon 24
"Honor" تكشف عن حاسب جديد وبمواصفات مميّزة! (فيديو)
18:00 | 2020-11-26
26/11/2020 20:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق أوّل طائرة إسعاف كهربائية في العالم! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أوّل طائرة إسعاف كهربائية في العالم! (فيديو)
15:00 | 2020-11-26
26/11/2020 20:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact