خلية الأزمة في رحبة: 6 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت خلية الأزمة في رحبة ببيان، أن "الفحوص المخبرية لكورونا التي أجريت لمخالطين أكدت إصابة 6 أشخاص جدد، الأمر الذي رفع عدد المصابين إلى 25".

وشكرت ل"الأجهزة الأمنية مؤازرتها شرطة البلدية في الإجراءات التي تنفذها في البلدة للحد من انتشار الفيروس".