عملية سرقة من مشتل الكروم عند مدخل دير الاحمر... إليكم التفاصيل

اقتحم مجهولون "مشتل الكروم" عند مدخل بلدة دير الأحمر ومكتب صاحب "شركة الكروم" ج. ف. بواسطة الكسر والخلع، وعمدوا إلى سرقة سيارة من نوع جيب تويوتا ومولد كهرباء وجهاز كمبيوتر وأدوات كهربائية من داخل المكتب.وحضرت الأدلة الجنائية وفتحت تحقيقا في الحادثة، فيما قدرت قيمة المسروقات بحوالي 30 ألف دولار اميركي.