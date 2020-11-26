صدور القرار الظني في إنفجار مستودع الطريق الجديدة... هذا ما جاء فيه

أصدر قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا قراره الظني في الإنفجار الذي وقع في مستودع يحوي مادة البنزين في محلة الطريق الجديدة، وذلك نتيجة احتكاك كهربائي ما أدى الى سقوط ثلاثة قتلى و عدد من الجرحى.وقد أحال أبو سمرا صاحب المستودع ع.س، الموقوف منذ وقوع الإنفجار في التاسع من تشرين الأول الفائت، على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة بجرم التسبب بمقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.وقد اعتبر أبو سمرا في قراره الظني أن المدعى عليه أقدم على تخزين مادة خطرة في مبنى سكني، ولم يجهز المستودع بوسائل التهوئة وأجهزة الأطفاء معرضاً السلامة العامة لسكان المبنى والجوار للخطر.