11 إصابة كورونا جديدة في برقايل

أعلنت خلية الأزمة في بلدة برقايل - عكار في تقريرها الرسمي تسجيل 11 إصابة كورونا جديدة، لافتة إلى أن "هناك عشرات الحالات ليست مسجلة رسميا، وهي في ازدياد يومي، نتيجة المخالطات العشوائية، وهذا ليس بالأمر الجيد صحيا".ودعت "كل شخص لديه عوارض إلى إجراء فحص PCR وحجر نفسه وقائيا لحين ظهور النتائج".وتمنت على "خطباء المساجد خلال صلاة ظهر يوم غد الجمعة عدم الاطالة بالخطبة وان يتناولوا في خطبتهم توجيهات للوقاية من كورونا"