تدابير سير تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس نواب

صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامةمـا يلــي:يعقد مجلس النواب يوم غدٍ الجمعة 27-11-2020، جلسةً في قصر الأونيسكو -بيروت.لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، تحويل السير وفقاً لما يلي:السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.نفق الماريوت وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً وإعادته بإتجاه غبريال المر.مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.منع المرور داخل نفق صائب سلام، وتحويل السير ابتداءً من تقاطع الراشدين / سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.تحويل السير القادم من جادة ديغول – تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.تحويل السير من ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع بارلين – كارلتون ديغول.تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المرتحويل السير القادم من "Summer land" -حديقة بن زايد، صعوداً باتجاه ساحة عبد العال – غبريال المر – الماريوت.منع المرور من تقاطع البقاع / الصلح وتحويل السير صعوداً بإتجاه تقاطع الصلح / كرامي، ونزولاً بإتجاه شارع شاتيلا.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم.