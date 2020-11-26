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لبنان
تشجيعاً لمنتخب لبنان لكرة السلة... تعليق أعمال التعلم إعتباراً من هذه الساعة
Lebanon 24
26-11-2020
|
22:16
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أعلن مكتب وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أنه "تشجيعاً للمنتخب الوطني اللبناني لكرة السلة في مبارياته ضمن كأس اسيا 2021 لكرة السلة، ونظراً لأهمية هذا الاستحقاق على الصعيد الوطني، وحيث ان هذه المباريات ستجرى الجمعة في 27/11/2020 والاحد في 29/11/2020 تعلق اعمال التعلم عن بعد في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة كافة في خلال فترة المباراة، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 27/11/2020، ليتسنى لأفراد الأسرة التربوية والتلامذة متابعة هذه المباريات."
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