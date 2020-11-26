الأمطار تحول بعض شوارع صور إلى مستنقعات

أدى تساقط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالهواء على كورنيش شاطىء صور الجنوبي إلى اقتلاع شجرة نخيل على الرصيف مساء، وتحولت طريق الحسبة ثانوية صور الى مستنقعات كبيرة للمياه، حيث غمرت المياه الطريق، وعملت البلدية الى تحويل السير للجهة المقابلة.كما تحولت طريق المساكن الشعبية الى مستنقعات للمياه وعجزت مجاري المصارف على استيعاب كميات المتساقطات.