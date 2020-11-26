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لبنان
بعد اتهامه القضاة بالفساد.. "القضاء الأعلى" يردّ على فهمي
Lebanon 24
26-11-2020
|
23:55
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صدر عن مجلس القضاء الاعلى البيان التالي:
تعليقاً على ما ورد على لسان السيد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في سياق الحلقة يهم مجلس القضاء الأعلى، أن يوضح أنّ "ما صدر بحق القضاء والقضاة غير مقبول وغير مسموح به بتاتاً وغير صحيح، لا سيما ممن يفترض به العمل على بناء الدولة والمؤسسات علماً أن القضاء يقوم بجزء كبير من المهام الملقاة على عاتقه في ظروف أكثر من صعبة، وينتظر مؤازرة من كافة السلطات والمؤسسات".
يذكر أنّ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أشار في حديثٍ لـ برنامج "صار الوقت" عبر قناة الـ "MTV، إلى أنه "هناك ما لا يقل عن 95 في المئة من القضاة فاسدين".
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