ربط بين زيارة وإنهاء مهمّة

ترتبط مصادر متابعة بين زيارة مسؤول نقدي كبير إلى عاصمة أوروبية ومسارعة شركة التدقيق الجنائي بإنهاء مهمتها في مصرف لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".