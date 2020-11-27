لبنان

ربط بين زيارة وإنهاء مهمّة

Lebanon 24
27-11-2020 | 00:05
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ترتبط مصادر متابعة بين زيارة مسؤول نقدي كبير إلى عاصمة أوروبية ومسارعة شركة التدقيق الجنائي بإنهاء مهمتها في مصرف لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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ترتبط مصادر متابعة بين زيارة مسؤول نقدي كبير إلى عاصمة أوروبية ومسارعة شركة التدقيق الجنائي بإنهاء مهمتها في مصرف لبنان (اللواء)
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