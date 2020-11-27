لبنان

إجراءات طالت التعاقد مع معلمين

Lebanon 24
27-11-2020 | 00:13
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أدى التعلم عن بعد إلى إجراءات، طالت التعاقد مع معلمين ومدرسين في مؤسسات تعليمية وجامعية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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